Омичка месяц не может дождаться результатов анализов на коронавирус

Результатов анализов омичка не получила до сих пор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в соцсетях омичка пожаловалась на то, что уже почти месяц не может получить результаты анализов на коронавирус. Она написала, что мазок взяли еще 20 сентября, но до сих пор не дали результаты.

- Обоняние отсутствует с 16.09. Сказали пить все препараты, но не сказали что со мной. Врача ждала 3 дня, скорая не ехала. Пошла в приёмник МСЧ 4, они сказали вызывайте скорую и послали меня обратно домой. И все равно, что у меня там трое детей, - пишет в посте омичка.

В комментариях омичи делятся своим опытом лечения от коронавируса и уверяют, что лучше переболеть дома, так как мест в больнице все равно не хватает. Представители министерства здравоохранения опровергли это утверждение и попросили омичку, опубликовавшую жалобу, связаться с ними.

- Разбирать анонимные обращения очень сложно, оставьте, пожалуйста, свои контакты. А места для госпитализации заболевших есть, но они предназначены тем, кто переносит инфекцию тяжело, кому необходимо круглосуточное наблюдение. При отсутствии серьезных симптомов и осложнений лечиться можно амбулаторно, под контролем врачей поликлиники, - прокомментировали в ведомстве.

Места для госпитализации заболевших есть, но они предназначены тем, кто переносит инфекцию тяжело, кому необходимо круглосуточное наблюдение.

При отсутствии серьезных симптомов и осложнений лечиться можно амбулаторно, под контролем врачей поликлиники.