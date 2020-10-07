За сутки в Омске выявлено 109 новых случаев коронавируса

Фото: Омская губерния

Областной минздрав обнародовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом.

По данным на среду, 7 октября, в Омской области официально подтверждено 109 новых случаев заражения (общее количество с начала пандемии в регионе – уже 11 719).

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 52 (за весь период – 9 612). За сутки жертвами ковида стали еще 4 жителя Омской области (за весь период – 328).

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области выглядит так: Омск – 72, Марьяновский район – 18, Омский район – 5, Любинский район – 3, Тарский, Называевский районы – по 2, Шербакульский, Большереченский, Исилькульский, Калачинский, Нововаршавский, Одесский, Москаленский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Под домашним наблюдением медиков находятся 1 374 человека. Сняты с учета – 58 799.

Количество проведенных на сегодняшний день исследований: за последние сутки – 2 776. За весь период в омских лабораториях проведено уже 529 970 тестов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.