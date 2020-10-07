Из-за коммунальной аварии в Омске без тепла остались садик, школа и целый микрорайон

В Омске без тепла опять оставили несколько многоэтажек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начало отопительного сезона в Омске в этом году не обрадовало многих горожан. К теплу долгое время не могли подключить жильцов целых районов. Это было связано с разными причинами от аварий на сетях, до неподготовленности управляющих компаний. Но вот ситуация наладилась и батареи, наконец, стали теплыми в домах у всех омичей.

Но сегодня, 7 октября, жители микрорайона по улице 50 лет Профсоюзов снова ощутили, что в домах холодает. Им опять отключили отопление. Это коснулось не только жилых домов, но и детского сада №41, и школы №32. В комментариях омичи пишут, что работы ведутся уже несколько дней.

В тепловой компании сообщили, что причиной внезапного отключения тепла стала очередная авария. Ее последствия обещали устранить в ближайшее время.

- Произошло повреждение трубопровода. В настоящий момент специалисты работают над устранением повреждения. Планируется, что к 16:00 оно будет устранено и теплоснабжение восстановлено, - уточнили в компании.