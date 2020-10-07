В Омской области закончился карантин из-за птичьего гриппа на птицефабрике «Иртышская»

Карантинные ограничения по содержанию птицы сняли еще в нескольких районах области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 6 октября, официально карантин закончился в поселке Иртышский Омского района. Там расположена крупнейшая в области птицефабрика "Итрышская", которая из-за карантина лишилась всего поголовья птицы, как и многие мелкие личные хозяйства. Также карантин сняли с Отделения № 2 совхоза Российский Марьяновского района и деревни Карманово Саргатского района.

После снятия карантина во всех населенных пунктах будет действовать запрет на вывоз продукции птицеводства до 6 января 2021 года. Карантин еще действует в некоторых населенных пунктах области, но скоро должен закончится и там.

Как ранее сообщали в Россельхознадзоре, угроза распространения птичьего гриппа уйдет, когда перелетные птицы отправятся на юг.