В центре Омска произошло массовое ДТП с четырьмя машинами

Один из водителей выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Сегодня ранним утром массовое ДТП произошло на пересечении улиц Карла Маркса и Масленникова. К счастью, никто из людей серьезно не пострадал.

По информации Госавтоинспекции, на крупном перекрестке в центре Омска около 6:30 произошла крупная авария. Водитель "Лады Приоры" на запрещающий сигнал вылетел на перекресток, где столкнулся с "Фордом". От удара "Приору" отбросило на стоящий рядом БМВ. А он ударил "Ауди", стоявший следующим в очереди на светофор.

Машины серьезно пострадали при столкновении. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Никто из водителей за медицинской помощью не обратился, но автомобили получили достаточно серьезные повреждения. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены после проверки.