В спектакле бывшего худрука омской драмы Евгения Марчелли сыграет Кристина Асмус

Об участии в «Дачниках» Кристина Асмус рассказала на своей странице в Instagram.

Один из самых ярких худруков Омской драмы Евгения Марчелли теперь сотрудничает с московским театром Ермоловой. Там он снова поставит «Дачников» по мотивам пьесы Максима Горького.

– Здесь, как и во всех работах Марчелли, зрителей ждут неожиданные открытия, оригинальный взгляд на пьесу, лишенный привычных штампов и наполненный сегодняшним взглядом на историю, написанную в самом начале прошлого века, – говорится в анонсе спектакля на сайте театра.

Одну из ролей в постановке исполнит Кристина Асмус. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram. Ее подписчики уже оставили под этим сообщением более 1 500 сообщений. Судя по всему, Кристине снова предстоит участвовать в достаточно откровенных сценах.

Напомним, скандал вокруг имени этой актрисы начался после выхода фильма Клима Шипенко «Текст». Интимные сцены из него в исполнении Кристины Асмус и Ивана Янковского взбудоражили общественность.

Как, кстати, уже было и с «Дачниками». Этот спектакль Марчелли уже ставил в омском драмтеатре. В тот раз режиссер полностью устранил из пьесы всю идеологию, взяв за основу лишь отношения мужчины и женщины. Спектакль в 2004 году был номинирован на «Золотую маску», получил хорошие отзывы критиков и объехал всю Европу. Несмотря на это, некие активисты из Калининграда рассмотрели там порнографию и даже требовали запретить постановку. К счастью, этого не произошло и она просуществовала в Омской драме до 2014 года.