Омский медик: атропин Навальному в самолете мы не вводили!

Врачи скорой рассказали, какие лекарства вводили Навальному в скорой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Медбрат бригады скорой медицинской помощи Артем Чернявский, оказывавшей помощь Алексею Навальному с момента посадки самолета в Омске и доставившей его в больницу, прокомментировал слова Навального.

- Заявления Алексея Навального в СМИ о введении ему на борту самолёта сотрудниками «скорой помощи» атропина - не более, чем выдумка! – считает Артем Чернявский. - Атропин на догоспитальном этапе ему не вводился! Состояние Навального с первых минут было расценено нами как кома неясного генеза, что не является показанием для введения данного препарата. Пациенту проводился стандартный для «скорой помощи» набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировки в больницу.