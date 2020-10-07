Стало известно, жители каких районов Омска завтра останутся без воды

Омичам придется провести без воды 9 часов. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Завтра, 8 сентября, без холодной воды придется обходиться омичам в центральном и советском округах. Из-за ремонтных работ Водоканала им на время отключат холодную воду. В пресс-службе "Росводоканала" рассказали, по каким адресам не будет водоснабжения.

С 9:00 до 14:00 воду отключат в домах:

— ул. Нейбута, д. 96, д. 96/1, д. 96/2;

— ул. Омская, д. 195.

С 10:00 до 19:00 без холодной воды придется обходиться омичам в частных домах по адресам:

— ул. 1-я Береговая – ул. Кемеровская: ВРК;

— 1-й Береговой переулок, д. 1, д. 3, д. 9, д. 6, д. 8, д. 14, д. 16, д. 17, д. 19, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 25, д. 29;

— ул. 5-й Армии, д. 186, д. 188, д. 192, д. 198, д. 183, д. 187, д. 189, д. 191, д. 191а, д. 173, д. 175, д. 177;

— ул. 5-й Армии, д. 220, д.222, д. 218, д. 216, д. 217, д. 217а, д. 213, д. 211;

— ул. 7-я Ремесленная, д. 77б (техникум);

— ул. 1-я Ремесленная, д. 1а, д. 70;

— ул. 2- я Береговая, д. 9, д. 28, д. 30, д. 30в;

— ул. 2-я Береговая – ул. 2-я Ремесленная: ВРК;

— ул. 3-я Береговая – ул. 4-я Ремесленная: ВРК;

— ул. 3-я Береговая – ул. 6-я Ремесленная: ВРК;

— ул. 3-я Береговая – ул. 7-я Ремесленная: ВРК.

С 10:00 до 20:00 воду отключат для жильцов домов на следующих улицах:

— ул. Химиков, д. 20а;

— пр. Королева, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 4а, д. 6, корп. 2, д. 6, корп. 1, д. 8, д. 10, корп. 2, д. 10.