Карантин из-за коронавируса ввели в 16 школах Омской области

Число школ с карантином по коронавирусу не уменьшается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все больше классов закрывают на карантин из-за коронавируса в Омске и области. Сегодня министерство образования сообщило о 16 школах, где детей отправили на дистанционку из-за нового вируса. В Омске в 13 школах отдельные классы остаются закрытыми, это школы №№ 115, 64, 32, 123, 55, 7, 4, 137, 146, 65, АШИ № 5, 15 и 16, в Омской области всего в трех школах обнаружили COVID-19, среди них Азовская школа № 2, Серебрянская школа Горьковского района и Черлакская школа № 1. Во всех этих образовательных учреждениях продолжается образовательный процесс в очном формате.

Полностью закрытыми из-за коронавируса продолжают оставаться Юрьевская школа в Кормиловском районе и Шербакульский лицей.

Ситуация с ОРВИ гораздо более обнадеживающая, отдельные классы остаются закрытыми в 4 школах. Полностью остается закрытым детский сад "Буратино" в Шербакульском районе.