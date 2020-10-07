В Омске затопило подвал многоквартирного дома канализационной водой

Вода полностью затопила подвал. Фото: ВКонтакте

В Омске на Левобережье в доме на улице Заозерная затопило подвал. Местные жители опубликовали в соцсетях кадры с полностью затопленным подвалом. Спуститься в помещение без сапог уже невозможно, над уровнем воды остаются только некоторые трубы. Жители утверждают, что затопило подвал водой из канализации, из-за чего дышать в квартирах и подъезде нечем.

- Утром вызвали слесарей, чтобы посмотрели, что случилось. Они только вечером приехали в кроссовках, посмотрели, по заявке не отметились и уехали. Это все канализация, в квартире дышать нечем, в подъезде тоже, - комментирует автор видео.