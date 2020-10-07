В Омске в метровую яму с водой провалился ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел возле кинотеатра «Первомайский». Коммунальщики ремонтировали там водопроводные трубы. Они раскопали метровую яму, которая заполнилась водой, и ушли. В итоге в канаву провалился маленький ребенок. Только после этого на опасном участке установили предупредительные знаки.

К счастью, попавшего в беду малыша удалось спасти. А вот ответственным за случившееся придется ответить перед законом.

– По факту непринятия мер по обеспечению безопасности при проведении аварийно-восстановительных работ сетей водоснабжения прокуратурой Советского округа Омска руководителю АО «ОмскВодоканал» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.