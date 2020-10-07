Министр здравоохранения Солдатова решила изменить систему детских медосмотров в Омске

Министр здравоохранения убедилась в эффективности работы новой системы. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области

Новую систему медосмотра для маленьких омичей от года до трех лет предложила ввести министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Принцип "ромашки", который предложила чиновница, уже опробовали во второй поликлинике Детской городской больницы №4. Все специалисты, которые нужны для прохождения осмотра собираются в одном кабинете, поэтому родителям не придется сидеть в очередях с детьми.

- Чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи, а также рационально использовать ресурсы детских поликлиник, мы будем внедрять технологию «Ромашка» во всех учреждениях, где есть соответствующие условия. В том числе в районах Омской области. Поначалу некоторые коллеги выражали скепсис по поводу новых принципов диспансерных осмотров детей до 1 года и 3 лет, но сегодня мы видим, что система работает эффективно. За час осмотр проходят 10 детей. Нет очередей, нет кризисных ситуаций, все происходит в спокойном, рабочем режиме, - отметила Солдатова.