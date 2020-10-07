У РЭК Омской области, наконец, появился руководитель

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Председателем Региональной энергетической комиссии Омской области утверждена Людмила Вичкуткина, которая до этого долгое время исполняла обязанности руководителя этого ведомства. Она назначена распоряжением губернатора Александра Буркова.

Напомним, должность главы РЭК Омской области пустовала с ноября 2018 года, когда предыдущий руководитель Владимир Тараненко перешел в «Тепловую компанию». Его обязанности были распределены между замами.

СПРАВКА:

Людмила Вичкуткина окончила два вуза – Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (квалификация - «инженер-строитель») и ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» (квалификация – «экономист»).

Трудовой путь начала в СМУ № 3 треста № 3 в качестве мастера. Далее работала в различных предприятиях и организациях начальником финансовой службы, главным бухгалтером. С 2006 по 2011 годы была сотрудником РЭК Омской области, начальником отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг. С 2011 года трудилась начальником Управления экономического развития и инвестиций Администрация Омского муниципального района. И в 2018 году Людмила Вичкуткина вновь вернулась в РЭК – уже в качестве заместителя председателя. В течение 2019 года Людмила Вичкуткина фактически осуществляла обязанности председателя, однако назначение на должность несколько затянулось в связи с тем, что из-за коронавирусной инфекции осложнился обмен документов с Казахстаном.

Людмила Анатольевна назначена председателем РЭК Омской области с 6 октября 2020 года.