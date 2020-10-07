В столкновении «семерки» и Mercedes в центре города погиб омич

Водителя ВАЗа доставили в больницу. Фото: ВКонтакте

Накануне вечером около 21:10 в центре Омска на улице Карла Маркса, недалеко от Метромоста, произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку, где столкнулся с Mercedes. 37-летний водитель иномарки серьезных травм не получил, а вот владельца "семерки" спасателям пришлось вынимать из покореженного автомобиля с помощью инструментов. Мужчину доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

По факту ДТП назначена проверка, после которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и виновные.

Очевидцы аварии в комментариях в соцсетях утверждают, что столкновение произошло из-за третьего водителя, который подрезал "семерку". Владелец ВАЗа пытался избежать аварии, но вылетел на встречную полосу, где и случилось ДТП.