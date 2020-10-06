В Омске появилось музыкальное граффити

Фото: vk.com/sibmincult

Омские художники Марат Абишев и Иван Крячко продолжают украшать город своими работами. Очередное граффити в их исполнение появилось в парке Победы.

С их легкой руки невзрачная трансформаторная будка превратилась практически в партитуру. Авторы панно изобразили на нем ноты из песни военных лет «Смуглянка». На этой масштабной картине также можно увидеть гармонь, руки музыканта-фронтовика и дату «1941».

Второй арт-объект можно найти на торце многоэтажного дома на Транссибирской,1, у бывшего аэропорта местных линий. Картина получилась вполне осенней: птица сидит на веточке с ягодами.