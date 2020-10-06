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Общество

Вторая волна коронавируса: Омичей старше 65 лет настоятельно просят оставаться дома

Пожилым людям рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Пожилым омичам ради их собственной безопасности советуют оставаться дома.

Пожилым омичам ради их собственной безопасности советуют оставаться дома.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Суточные цифры уже вплотную приближаются к показателям августа, когда был пик пандемии. По данным на вторник, 6 октября, в регионе выявлен 101 новый случай заражения.

Напомним, на днях стало известно, что тест на ковид оказался положительным у губернатора Александра Буркова, а еще ранее – у экс-главы региона Леонида Полежаева.

Чтобы не попасть в эту статистику, местных жителей просят соблюдать элементарные правила самосохранения: носить маски в людных местах и чаще мыть руки.

В группе повышенного риска находятся пожилые люди, у которых болезнь часто протекает в очень тяжелой форме. Ранее областной министр здравоохранения Ирина Солдатова призвала омичей старше 65 лет по возможности оставаться дома.

Сейчас к этой рекомендации присоединились и в Управлении Роспотребнадзора.

– Пользоваться общественным транспортом рекомендуется вне часов пик и строго в маске. Посещать магазины следует в утренние часы, когда в торговых залах и на кассах мало покупателей и строго соблюдается социальная дистанция, – призывает пресс-служба регионального ведомства. – Посещение почты, банков, культовых учреждений и других мест скопления людей нужно отложить и делегировать часть своих обязанностей и дел более молодым родственникам. Личные контакты необходимо свести к минимуму.

Добавим, что ранее с такой рекомендацией к пожилым горожанам обращался московский мэр Сергей Собянин. Кроме того, в столице временно заблокировали социальные карты на бесплатный проезд для пенсионеров.

Коронавирус в Омской области