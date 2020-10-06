600 миллионов рублей губернатор Бурков направит на помощь районам после пандемии

Глава области принял решение помочь регионам в трудных условиях пандемии.

Губернатор Омской области принял решение финансово поддержать бюджеты регионов и города в условиях недостатка налоговых выплат в условиях пандемии коронавируса. Из-за послаблений для граждан, которые позволяли уменьшить или вовсе приостановить налоговые выплаты, многие бюджеты в 2020 году испытывают дефицит.

- Пандемия повлияла на наполнение бюджетов всех уровней. Муниципалитетам сложно обеспечивать выполнение социальных обязательств, поэтому мы приняли решение перекрыть часть их потерь, связанных с пандемией. Таким образом мы поможем не допустить ни кассовых разрывов, ни формирования задолженности, - прокомментировал решение Александр Бурков.

На дотации из бюджета области выделят 600 миллионов рублей. Все компенсации планируют оценить и выплатить до конца октября.