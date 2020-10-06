Омич на иномарке сбил девятилетнюю школьницу

ДТП произошло при хорошей видимости. Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня утром произошло серьезное ДТП в районе Порт-Артура, после которого в больнице оказался ребенок.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, сообщение поступило к ним в 11:40. Предварительно известно, что за рулем автомобиля, сбившего ребенка на пешеходном переходе был 48-летний омич. Он ехал на "Тойоте Королла" по улице 1-я Трамвайная и на нерегулируемом переходе сбил 9-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок попал в больницу. Окончательные обстоятельства произошедшего будут установлены после проверки.