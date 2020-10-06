Министр здравоохранения Солдатова планирует изменить систему детского медосмотра в Омске

Министр здравоохранения убедилась в эффективности работы новой системы. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова предложила ввести новую систему медосмотра для детей от года до трех лет. Ее опробовали во второй поликлинике Детской городской больнице №4. Новый подход называется "ромашка". Все врачи, которые должны осматривать детей собираются в одном кабинете, и маме с ребенком больше не нужно ходить по кабинетам от специалиста к специалисту.

- Чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи, а также рационально использовать ресурсы детских поликлиник, мы будем внедрять технологию «Ромашка» во всех учреждениях, где есть соответствующие условия. В том числе в районах Омской области. Поначалу некоторые коллеги выражали скепсис по поводу новых принципов диспансерных осмотров детей до 1 года и 3 лет, но сегодня мы видим, что система работает эффективно. За час осмотр проходят 10 детей. Нет очередей, нет кризисных ситуаций, все происходит в спокойном, рабочем режиме, - отметила Солдатова.