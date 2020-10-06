Стало известно, когда в Омск вернется солнечная погода

Уже скоро все изменится в лучшую сторону. На улице немного потеплеет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти неделю в Омской области стоит пасмурная и довольно холодная погода. На днях даже шел снег. Однако уже скоро все изменится в лучшую сторону. На улице немного потеплеет. Установится сухая и солнечная осень. Синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают начало еще одного бабьего лета уже завтра.

Специалисты Gismeteo полагают, что такая погода установится к концу рабочей недели. По их данным, 7 и 8 октября дневная температура будет держаться на уровне +4...+5 градусов. При этом ожидается пасмурная, хоть и без осадков погода.

А вот в пятницу, 9 октября, весь день будет светить солнце, а воздух на улице днем прогреется уже до +8 градусов. Еще теплее – до +11 градусов – станет в воскресенье. Такая же погода продержится, как минимум до середины следующей недели.