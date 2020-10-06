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Пропавшего в Омской области рыбака нашли мертвым

Бывшего с ним друга до сих пор ищут
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Одного из пропавших рыбаков нашли, второго продолжают искать на дне озера.

Одного из пропавших рыбаков нашли, второго продолжают искать на дне озера.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП случилось на севере Омской области. 3 октября трое мужчин отправились порыбачить на озеро Малые Кызырлы в 2,5 км от деревни Новосолдатка. Что случилось дальше, пока не очень понятно.

В ночь на 5 октября в местную полицию обратился житель Омска. Он рассказал, что двое его приятелей, с которыми он был на рыбалке, исчезли. Прибывшие на место оперативники вскоре обнаружили тело одного из них. Труп 66-летнего мужчины лежал рядом с лодкой. Третьего, 60-летнего рыбака, ищут до сих пор.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД на озере работают водолазы. После установления местонахождения второго мужчины и причины смерти первого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП