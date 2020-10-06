Омичей возмутило качество уборки дорог от грязи

Пылеуборочная машина оставляла за собой след из мокрой грязи. Фото: ВКонтакте

Омичи на видео сняли, насколько качественно проводится уборка дорог города от пыли и грязи. На кадрах видно, что спецтехника оставляет за собой лед влажной грязи, который должна была убирать. Омичей в комментариях возмутил такой подход к работе дорожных служб и водителя конкретной машины.

В пресс-службе администрации Омска заявили, что такой след машина оставляет из-за неисправности, которую устранят в ближайшее время.

- Некачественное выполнение работ, отражённое на фото и видео, явилось следствием неисправности техники. Водитель пылеуборочной машины заметил это чуть позже. На данный момент неисправность устранена. Сегодня в течение дня работы по уборке прибордюрного пространства на данном участке будут проведены повторно, - прокомментировали в мэрии.