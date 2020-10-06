Чиновников омской мэрии будут судить за халатность

Омским чиновникам придется выплатить, видимо, из небогатого городского бюджета 4,5 млн компенсации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Индивидуальный предприниматель с 2013 года арендовал у города несколько нежилых помещений. В 2018 году мэрия решила реализовать объекты. Арендатор имел преимущественное право на приватизацию и решил использовать его. Несмотря на это в омском депимущества договор купли-продажи с ним так и не заключили.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд, где встали на его сторону. В итоге вместо того, чтобы заработать деньги в небогатый городской бюджет, мэрия обязана выплатить компенсацию в 4,5 млн рублей. Но даже после этого чиновники продолжили препятствовать в заключении договора.

– По выявленным нарушениям закона прокуратурой города Омска вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Органами СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.