Цифры заболеваемости коронавирусом в Омской области снова приближаются к пиковым показателям

За сутки в Омской области выявили еще 101 заразившегося ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области, как и по стране в целом, не удалось избежать наступления второй волны коронавируса. После долгожданного плато и даже значительного снижения новых случаев заражения, цифры снова поползли вверх.

Сейчас статистика в регионе вплотную приближается к пиковым показателям августа. По данным областного минздрава, за минувшие сутки был пройден очередной психологический рубеж в сотню зараженных. По данным федерального оперштаба, Омская область сейчас находится на 27 месте по заболеваемости ковидом среди субъектов РФ.

По данным на вторник, 6 октября, в Омской области тесты на COVTD-19 оказались положительными у 101 местного жителя (общее число по региону – 11 610). Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 43 человека (за весь период – 9 560). Скончались еще 4 местных жителя с подтвержденным коронавирусом (за весь период – 324 человека).

Распространение заболеваемости по районам Омской области за сутки выглядит следующим образом: Омск – 85 новых случаев заболевания, Омский район – 4, Черлакский район – 3, Азовский, Называевский, Тевризский районы – по 2, по одному новому пациенту в Любинском, Москаленском, Шербакульском районах области.

Под домашним наблюдением медиков находятся 1 201 человек, сняты с медицинского наблюдения 58 551 человек. За сутки в омских лабораториях было проведено 3 048 исследований, всего за весь период было проведено 527 594 теста.