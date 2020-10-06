На покупку троллейбусов в Омске потратят еще 350 миллионов

Троллейбус «Адмирал» из первой партии в омском депо. Фото: ВКонтакте

Ранее для Омска уже закупили 33 новых троллейбуса "Адмирал", поставки которых уже начались и первая партия готовится к выходу на маршруты. О второй крупной закупке рассказал директор департамента транспорта Александр Вялков.

- Мы второй раз принимаем участие в национальном проекте. В этом году мы закупили 33 современных низкопольных троллейбуса «Адмирал» с привлечением федеральной субсидии. В Омск уже прибыли и готовятся к выходу на маршруты 14 троллейбусов, оставшиеся 19 доставят в наш город до конца ноября, - сказал Вялков.

Из федерального бюджета Омск получит субсидию в 358 миллионов на покупку еще 29 новых троллейбусов. Напомним, новые машины появятся в Омске не маршрутах №3 и №4.