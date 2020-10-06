В Тюкалинском районе пропали сразу три человека

Надежду Михайловну Колесникову не нашли до сих пор. Фото: vk.com/la_omsk

На севере Омской области пропали сразу три человека, и все они – из деревни Новосолдатка Тюкалинского района.

Сначала, 3 октября, ушла из дома и не вернулась 89-летняя Надежда Михайловна Колесникова.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Была одета в светло-коричневый болоньевый плащ, желтую ветровку, черные штаны, черные войлочные сапоги, светло-желтый с розовыми цветами платок.

Где находится пропавшая, до сих пор не понятно. Если вы видели ее недавно, просьба позвонить волонтерам «ЛизаАлерт» по т. 8-800-700-54-52, 112 или в полицию 02.

А спустя два дня, 5 октября, стало известно, что в окрестностях Новосолдатки исчезли еще два человека. Пропали рыбаки.

– Ночью в межмуниципальный отдел МВД России «Тюкалинский» за помощью обратился житель областного центра: двое его знакомых – омичи 1954 и 1960 годов рождения – 3 октября на автомобиле «Шевроле Нива» уехали на рыбалку на озеро Малые Кызырлы, что в 2,5 км от деревни Новосолдатка Тюкалинского района, и до сих пор не вернулись, – рассказали в пресс-служба областного УМВД. – На место выехали сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции. Автомобиль рыбаков стоял на берегу, их вещи находились там же. После непродолжительных поисков на озере обнаружили лодку, а рядом с ней – тело старшего из разыскиваемых. Второго омича в настоящее время ищут полицейские, водолазы обследуют водоем.