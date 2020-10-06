Кафе возле кинотеатра «Маяковский» в Омске снесут

Кафе возле кинотеатра простояло незаконно более 20 лет. Фото: Веселовская Анна

Арбитражный суд поставил точку в долгом споре из-за кафе, которое стоит рядом с кинтеатром "Маяковский" в самом центре города.

25 лет назад участок земли взяла в аренду Алла Скопцова, чтобы поставить там торговый павильон. Через несколько лет он превратился в павильон-кафе и значительно расширился. Изначально предпринимательница брала в аренду 40 квадратных метров, а теперь занимает более 550. Также из временного строение быстро стало капитальным, но разрешения на это никто не выдавал, хотя Скопцова и утверждала, что построила его в рамках реконструкции.

Прошлым летом в арбитражном суде строение признали незаконным и обязали предпринимательницу снести объект. Она обжаловала это решение, но новый суд оставил решение без изменений. За месяц Скопцова должна снести павильон, а после расторжения старого договора, участок земли будет передан депимуществу, рассказали в мэрии.