Из-за грядущих заморозков дороги в Омске обработают реагентами

К первому гололеду в Омске начали готовиться заранее.

Погода не радует Омичей теплом. На этой неделе синоптики прогнозировали значительное похолодание по ночам и первый снег, который вполне может вызвать гололед. Чтобы этого избежать, омские дорожные службы начали готовиться к трудностям заранее. В городе уже подготовили специальные реагенты, которыми будут обрабатывать участки с обледенением.

- Всем дорожно-эксплуатационным участкам поручили подготовить спецтехнику и противогололедные материалы, чтобы в случае необходимости оперативно выезжать и обрабатывать потенциально опасные участки дорог, - отметил главный инженер Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов.