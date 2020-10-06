Омичи поехали отдыхать в Крым и устроили там поножовщину

Убийца показал следователям, где спрятал труп. Фото: crim.sledcom.ru

Теперь про Омск с негативной стороны знают и в Крыму. 27-летний омич вместе со своей 38-летней женщиной отправился культурно отдохнуть на море. Но что-то пошло не так.

Сожители отправились в поход на гору Демерджи и там устроили скандал. Во время ссоры мужчина схватился за нож и шесть раз ударил им даму сердца. Когда омичка умерла, скинул ее с обрыва леса с романтичным названием «Долина привидений».

– Мужчина был задержан. В ходе выезда на местность он рассказал и показал следователям как совершил преступление, указав, где спрятал тело. По ходатайству следствия судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю. –Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.