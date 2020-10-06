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«Это не гараж и не сарай»: Появилось фото омской лаборатории, где берут тесты на ковид

Впрочем комментаторы заметили: зато там самые дешевые анализы
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk24online

Фото: vk.com/omsk24online

В соцсетях появились фото одного из учреждений омского минздрава. На снимках видавшая виды избушка - правда, под новой металлической крышей.

– Это не гараж и не сарай. Это лаборатория, в которой делают тесты на Covid-19 в Омске при СПИД-центре, – рассказывает автор поста, который, видимо, сам сильно удивился этому факту.

Один из комментаторов под этим постом уточнил, что там не проводится анализ тестов, а только делаются заборы биологического материала. Впрочем, в корне это ситуацию, конечно, не меняет.

Также омичи отметили, что внутри лаборатория выглядит более цивилизованно, чем снаружи. А еще тесты на ковид там стоят дешевле, чем в других местах по городу.