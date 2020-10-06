Появился перечень омских маршруток, где подняли стоимость проезда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, с понедельника, 5 октября, проезд по безналичному расчету во многих омских маршрутках подорожал. Поездка по студенческим и пенсионным проездным обойдется теперь в 22 рубля вместо 18, при расчете картой – с 25 до 27 рублей.

Речь идет об автобусах СРО «Омские перевозчики». Среди них – почти все крупные направления, соединяющие весь город. Глава этой организации, которая работает на нерегулируемых маршрутах, Владимир Геворгян объяснил такое решение необходимостью компенсировать убытки из-за пандемии.

Вот список маршрутов, которые затронут изменения:

№№ 4, 6Н, 8Н, 30, 47, 47Н, 54, 68, 97, 99, 117, 201, 203, 222, 272, 276, 303, 304, 307, 309, 200, 323, 331, 335, 339, 344, 345, 346, 350, 359, 362, 385, 386, 392, 393, 399, 409, 410, 411, 415, 418, 421, 424, 425, 430, 434, 445, 500, 511, 514.