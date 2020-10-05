В Омске регоператор «Магнит» примет бесплатно десятки тонн отходов после субботника

В общей сложности округа получили 60 талонов на въезд спецтехники. Для городского бюджета такая помощь – существенная экономия средств.

Напомним, что в Омске завершается осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке. В минувшую субботу генеральная уборка прошла во всех административных округах. Сотрудники регионального оператора также внесли свой вклад в благоустройство города. Команда «Магнита» разбилась на группы и поработала на уборке общественных территорий в Кировском, Центральном, Советском и Октябрьском округах.

Глава регионального оператора Карен Егоян мотивирует сотрудников личным примером, он регулярно принимает участие в экологических акциях, а начале сентября гендиректор «Магнита» стал волонтером Омской Экогвардии.

«Человек так устроен, что никому не нравится видеть мусор на улицах, в лесу, в парке, но при этом многие, словно забывают, что мусор не падает с неба. Именно человек организует свалки и наносит вред природе. Об этом нужно помнить всегда, и начинать всегда нужно тоже с себя. С участия в субботниках и других акциях по наведению чистоты, начинается разумное отношение к отходам. Тот, кто своими руками наводил порядок на улице, во дворе, в сквере уже не выбросит пакет с мусором, бутылку из-под газировки, стаканчик из-под кофе в неположенном месте» - уверен Карен Грачьевич.

В Кировском округе специалисты регоператора наводили чистоту вместе с окружной администрацией. Многие на субботник пришли с детьми, и маленькие омичи не отставали от взрослых.

«Часть экологичного сознания – это бытовая культура, когда округ, двор, организация, предприятие, горожане заботятся о чистоте собственного бытия. И очень важно на собственном примере показывать детям, что мусор можно выбрасывать только в урну/контейнер, что поднять мусор с земли — это правильно, участвовать в субботнике – это хорошо. Воспитание бережного отношения к природе начинается с правила: «Не навреди!», - говорит заместитель директора по экологической политике и безопасности компании «Магнит» Оксана Казначеева.