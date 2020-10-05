Омичке, чьих детей убили в Рыбинске, помогали собрать деньги на похороны

Девочек похоронили в Рыбинске. Фото: 76.RU

После похорон зверски убитых в Рыбинске сестер вопрос к их матери не закончились. По информации СМИ, женщине помогали собирать средства на похороны всем миром. Одна из местных жительниц Рыбинска даже помогла опубликовать и распространить данные карты омички, чтобы собрать деньги. С ней пообщался сайт Оm1.

Женщина говорит, что получила много негатива в свой адрес, ее обвиняли в корысти. Но она все равно решила помогать. Куда делась собранная сумма, которая, судя по всему, должна была быть внушительной, не понятно. По свидетельствам местных жителей могилы оказались пустыми, а цветы и игрушки туда принесли посторонние люди.