Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Собаку, которая оказалась на острове посреди Иртыша, до сих пор не спасли

Омичи переживают за судьбу животного
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Животное провело на острове две холодные ночи.

Животное провело на острове две холодные ночи.

Фото: ВКонтакте

В минувшую пятницу появилось видео о том, что на острове посреди Иртыша застряла собака. Впервые ее заметили в районе речного порта, но, не дождавшись помощи, она переместилась в другую часть острова, ближе к центру.

Судя по фотографиям, где можно разобрать только контуры животного, это действительно одна и таже собака. Очевидцы говорят, что она пытается уплыть, но каждый раз возвращается на остров. Возможно, животное пугает течение на середине реки или температура воды.

- Сегодня туда рыбаки на лодке приплывали, но собаку не забрали. Она мечется в районе домов 36 и 44 по Иртышской набережной. На улице холодает и сердце болит за бедное животное! - отмечает автор поста и просит помочь спасти животное.

В комментариях омичи предполагают, что кто-то специально бросает собак на острове, чтобы животные не могли вернуться.