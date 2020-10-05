Собаку, которая оказалась на острове посреди Иртыша, до сих пор не спасли

Животное провело на острове две холодные ночи. Фото: ВКонтакте

В минувшую пятницу появилось видео о том, что на острове посреди Иртыша застряла собака. Впервые ее заметили в районе речного порта, но, не дождавшись помощи, она переместилась в другую часть острова, ближе к центру.

Судя по фотографиям, где можно разобрать только контуры животного, это действительно одна и таже собака. Очевидцы говорят, что она пытается уплыть, но каждый раз возвращается на остров. Возможно, животное пугает течение на середине реки или температура воды.

- Сегодня туда рыбаки на лодке приплывали, но собаку не забрали. Она мечется в районе домов 36 и 44 по Иртышской набережной. На улице холодает и сердце болит за бедное животное! - отмечает автор поста и просит помочь спасти животное.

В комментариях омичи предполагают, что кто-то специально бросает собак на острове, чтобы животные не могли вернуться.