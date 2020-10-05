Чтобы отомстить бывшей жене, омич сжег машину ее нового мужа

Ему придется ответить за свои действия в суде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омич не смог пережить, что бывшая жена нашла ему замену и снова вышла замуж. Чтобы отомстить не только супруге, но и ее избраннику, мужчина решил сжечь их автомобиль.

Он точно вычислил марку машины, "КИА Висто", и место, где обычно паркуется новый избранник жены.

Чтобы устроить поджог омич использовал длинный кусок ткани, который поджег один конец, а другой пропихнул в салон и ушел. Не остановило его и то, что автомобиль был припаркован во дворе жилого дома вместе с машинами других жильцов.

Теперь мужчине придется ответить за свои действия в суде.