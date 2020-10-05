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В Омске будут судить водителя, пытавшегося подкупить гаишника недалеко от «серого» дома

Мужчина предложил полицейскому 500 рублей, чтобы тот не наказывал его за нарушение
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омского водителя, предложившего деньги полицейскому, будут судить.

Омского водителя, предложившего деньги полицейскому, будут судить.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел на Красном Пути 28 сентября в 10 утра. Омича остановили возле Соборной площади за нарушение правил на дороге.

– Шарипов, находясь в служебном автомобиле ПДПС ГИБДД УМВД России по Омску лично дал взятку в размере 500 рублей сотруднику полиции Яковлеву за несоставление протокола об административных правонарушений, однако его предложение было отвергнуто, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Водителя за попытку дать взятку полицейскому будут судить, ему грозит реальное уголовное наказание.