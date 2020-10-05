Министр экологии Лобов объяснил, откуда в Омске в Иртыш текла черная вода

Сливы произошли из-за нарушений. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось видео, как в Иртыш с Левого берега в районе Метромста сливали черную воду. Мощные потоки стекали прямо в реку, размывая песчаный берег. Этим фактом также заинтересовалась прокуратура, пообещав найти виновных и применить санкции, если в их действиях найдут правонарушения. Пока конкретных виновных не установили, но министр экологии Омской области Илья Лобов в своем Instagram рассказал, то это были за пугающие черные потоки.

- Так сработали на намыве песка и потом сбросили, то что осталось обратно в Иртыш. Спасибо сотрудникам за оперативную реакцию. Добыча песка в границах Омска запрещена. Допускаются только дноуглубительные работы, - отметил Лобов в своем посте.