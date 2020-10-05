Омичи требуют около 350 тысяч с кафе, где сильно отравились

Праздничный вечер завершился для участников банкета на больничной койке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Плачевно закончился для компании из пяти человек ужин в одном из омских кафе, расположенных на 8-й Линии. После банкета, обошедшегося в 56 тысяч рублей, всех его участников увезли в больницу с тяжелым отравлением. Выздоровев, посетители обратились в суд и потребовали с заведения общепита компенсацию.

Как рассказали сайту «Комсомольская правда в Омске» в пресс-службе областной прокуратуры, в общей сложности потерпевшие требуют порядка 350 тысяч рублей: 56 тысяч за банкет из испорченных продуктов, 11 тысяч за упущенную выгоду, по 50 тысяч каждому в качестве компенсации морального вреда и по 5-6 тысяч за лечение в частной медклинике.