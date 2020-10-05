Губернатор Омской области Бурков заразился коронавирусом

Александр Бурков во время рабочего визита в Беларусь. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня омский губернатор Алекандр Бурков сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Instagram. Накануне он побывал с рабочим визитом в Белоруссии, где на всех протокольных фотографиях Александр Бурков и делегаты запечатлены без медицинских масок.

Болезнь у губернатора Омской области протекает бессимптомно. Сейчас политик находится на самоизоляции. Бурков призвал омичй беречь себя и следовать всем санитарным нормам, носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом он тоже написал на страничке в социальной сети.