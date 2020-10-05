В Омской области коронавирусом заразились 99 человек

В Омской области второй день подряд фиксируют 99 заолевших.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Министерство здравоохранения Омской области опубликовало последние данные по мониторингу коронавируса в регионе. За сутки заразилось 99 человек. Всего с начала пандемии в области зафиксировали 11 509 случаев.
Выздоровело гораздо меньше людей, всего 61 за сутки. Судя по статистике, можно говорить о второй волне заболеваемости.
К сожалению, список летальных случаев увеличился до 320 человек, за сутки вирус унес жизни 4 пациентов.
География распространения COVID-19 в Омской области выглядит так: Омск – 79 новых случаев заболевания, Омский район – 5, Калачинский район – 3, Марьяновский, Полтавский, Исилькульский районы – по 2, по 1 новому пациенту в Знаменском, Черлакском, Шербакульском, Любинском, Тарском, Одесском районах области.