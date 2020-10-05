«Девочка плакала и была голодная»: Сотрудник омского МЧС рассказал о подброшенном в часть младенце

Малышка так и проспала на руках Вадима Белякова до приезда экстренных служб.

ЧП в Омске случилось поздним вечером 3 октября. В двери дежурной части на улице Пушкина постучался мужчина с младенцем на руках. Он рассказал, что нашел кроху за гаражами, потом отдал ребенка одному из сотрудников и был таков.

– Я был дневальным по оповещениям, все как раз уехали на пожар. Остались только я, диспетчер и еще один сотрудник, – рассказал Вадим Беляков «Комсомольской правде в Омске». – Мужчина отдал мне младенца, завернутого в одеяло. Больше мы этого человека не видели. Девочка сильно плакала. Я ее осмотрел, она была теплая, переохлаждения, вроде бы, не наблюдалось. Видимо, просто проголодалась – совсем ведь еще кроха. Но я сам папа двух дочек, поэтому знаю, как обращаться с такими маленькими. Укутал малышку потеплее, укачал ее, и она успокоилась. Так и проспала у меня на руках до приезда медиков и полиции.

Как выяснилось позже, мужчина украл собственного грудного ребенка после ссоры с женой и скрылся с дочкой, чтобы насолить жене. В момент конфликта дебошир был пьян. Сейчас в отношении него в полиции начали доследственную проверку.