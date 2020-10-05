«Вертухай сказал, чтобы я готовился»: родные умершего в омском СИЗО Кахи Гальского не верят в естественную смерть

О смерти криминального авторитета Кахабера Парпалии по кличке Каха Гальский стало известно 25 сентября. Его направили в омское СИЗО №1 после обвинительного приговора по делу о наркотиках. У Гальского нашли 8 грамм кокаина. После смерти авторитета в омском УФСИН сообщили, что никаких насильственных повреждений на теле не обнаружено, а скончался он от закупорки легочной артерии.

Родные Кахи Гальского не верят в ненасильственную смерть и намерены провести дополнительное расследование. В пользу этой версии могут говорить и последние слов Парпалии, которые он сказал адвокату в СИЗО. Их приводит издание "Коммерсантъ"

- Вертухай, который вел меня в комнату свиданий, сказал, что по мою душу приехали три москвича, мол, чтоб я готовился, - предположительно говорил Гальский.