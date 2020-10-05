В омских маршрутках повысили стоимость проезда

Стоимость проезда повысили для всех граждан. Фото: Веселовская Анна

С сегодняшнего дня во многих омских маршрутках подорожал проезд. Об этом сообщил председатель Совета СРО Владимир Геворгян. Повышение платы за проезд он объяснил существенными убытками, которые несут частные перевозчики из-за пандемии.

- В условиях борьбы с пандемией COVID-19 все понимают, что многие отрасли бизнеса значительно пострадали. К этим пострадавшим отраслям относятся и пассажирские перевозки. Причем, предприниматели, занятые в частном секторе пассажирских перевозок, не имеющие финансовой подпитки из городского бюджета, понесли самые ощутимые потери, - прокомментировал Геворгян.

Накануне уже сообщали о повышении тарифов на маршруте №514, такие же тарифы будут действовать на всех не бюджетных маршрутах. Их в Омске насчитывается 62. Новая стоимость для разных категорий граждан при проезде на маршрутке теперь будет следующей:

- 25 рублей по льготным электронным проездным билетам в пределах приобретенных поездок для пенсионеров и студентов,

- 27 рублей по электронным проездным билетам в пределах приобретенных поездок для граждан,

- 27 рублей по банковским картам,

- 22 рублей по льготным электронным проездным билетам в пределах приобретенных поездок для школьников.