Омичи не могут уехать на работу из-за массовых проверок в общественном транспорте

Каждое утро маршрутки ходят переполненными. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром в соцсетях появился пост от разгневанного омича. Он выражал недовольсто тем, что из-за проверок и штрафов в общественном транспорте пассажиров просто высаживали на остановках.

- Это, конечно, гениальное решение со стороны властей: устроить массовые рейды и оштрафовывать всех водителей общественного транспорта за 2 и более стоячих пассажиров в салоне. Таким образом, водители просто выгоняют всех, кому не досталось мест (сидений) в салоне. Да, это, вполне вероятно, нарушение правил перевозки пассажиров. Но раньше же ничего не мешало, правда? - пишет автор поста.

В комментариях омичи поддерживают недовольство автора и говорят о том, что каждое утро едут в переполненной маршрутке. Если водители начнут массово высаживать пассажиров, то уехать станет просто невозможно.

- Еду на работу в 5.40 с нефтяников едет 323 полная, за ней 335 места есть доезжаем до Советского исполкома полная маршрутка, а муниципального транспорта в Омске практически нет, - делится своим опытом омичка в комментариях.