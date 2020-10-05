Минсельхоз: В Омской области намолотили уже 3 миллиона тонн зерна

Уборочная кампания в самом разгаре. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

У омских аграриев сейчас самая горячая пора: вовсю ведется уборочная кампания. И в минсельхозе Омской области уже подводят ее предварительные итоги. Последние гектары уберут в течение ближайших 2-3 дней.

По данным минсельхоза, урожай зерна вопреки засухе превысил 3 млн. тонн. Это достойный урожай. В прошлом году было намолочено даже немного меньше. На сегодняшний день валовый сбор зерна оценивается в 3 млн. 20 тысяч тонн при урожайности в 15,3 ц/га.

В этом году из-за теплой весны посевная началась на две недели раньше срока и убирать урожай аграрии начали раньше. Как сообщает министерство сельского хозяйства Омской области, всего обмолочено 2 млн. га зерновых и зернобобовых культур или 98,5% от плана (в 2019 году — обмолочено 1,8 млн. га или 91% от плана). Обмолот зерновых и зернобобовых культур завершен в 12 районах региона.

Из этого можно сделать вывод: омские хлеборобы достойно справились со своей трудовой задачей, выиграв битву за урожай зерна вопреки непростым погодным условиям.