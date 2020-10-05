В Омске начальницу почты поймали на краже посылок. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске поймали проворовавшуюся начальницу почтового отделения в Ленинском округе Мусину. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения).

– По версии следствия, 23 мая в одно из почтовых отделений Омска поступила емкость с посылками, в которой находились четыре ошибочно направленных почтовых отправления, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Фигурантке уголовного дела, которая работала в должности руководителя почтового отделения, стало об этом известно, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Указанные посылки были переданы ей для решения вопроса об их возврате. Две из четырех посылок обвиняемая вернула обратно в сортировочный центр. Оставшиеся две посылки она решила оставить себе.

По вменяемой ей статье женщине грозит до 6 лет колонии.

– Данное правонарушение было выявлено сотрудниками службы безопасности компании в мае 2020 года, – рассказали в пресс-службе областного УФПС. – Результаты внутреннего расследования были переданы в правоохранительные органы. Предприятие оказывает максимальное содействие в расследовании. Почтовые отправления были доставлены до адресата. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов. Руководство УФПС Омской области принимает усиленные меры контроля, повышает количество проведения внеплановых служебных проверок в целях пресечения подобных фактов и выявления недобросовестных сотрудников.