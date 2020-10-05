Омичи нашли в лесу свалку с продуктами

Куча коробок с продуктами валяется посреди леса. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи сообщили о том, что нашли в лесу горы мусора. Это оказалась не обычная свалка бытовых отходов, какие находят повсеместно, а много коробок с продуктами. По маркировке на продуктах омич понял, что это просрочка из сети магазинов "Магнит".

На кадрах, запечатленных пользователем, видно, что множество коробок с продуктами свалены прямо в лесу и по состоянию картона видно, что появились они там сравнительно недавно.

В комментариях омичи иронизируют и негодуют о от того, что просроченные продукты просто выбросили в лесу. По мнению горожан это загрязняет окружающую среду, а продукты могли бы пригодиться нуждающимся.