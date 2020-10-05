В нескольких районах омичи останутся без воды почти на сутки

В некоторых районах города воды не будет 14 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске продолжают проводить ремонтные работы на трубопроводах. Некоторым омичам придется пережить длительное отключение воды завтра, 6 октября. С 5:00 до 23:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Волкова, д. 13, д. 15;

- ул. Королева, д. 16, д. 14, д. 16/5.

На пониженном давлении будет гораздо больше домов:

- ул. Волкова, д. 11, д. 9, д. 7а, д. 7, д. 5, д. 3, д. 1, д. 1а, д. 3а, д. 5а, д. 5б, д. 9а;

- ул. Блюхера, д. 8, д. 10, д. 14, д. 12, д. 16;

- пр. Королева, д. 12б, д. 14а, д. 14б, д. 14, д. 16/1, д. 12, д. 10/1, д. 10а, д. 10б, д. 10в, д. 12а;

- ул. Никифорова, д. 9, д. 7, д. 5, д. 3, д. 4, д. 2.

С 9:00 до 23:00 без воды придется обходиться и жителям частного сектора. Отключения воды будут производиться по следующим адресам:

- ул. Граничная, д. 240, д. 238, д. 238а, д. 236;

- ул. Полярная (от ул. Граничной до ул. 22-го Декабря);

- переулок Ключевой (от ул. Граничной до ул. 22-го Декабря);

- ул. Ключевая (от ул. Граничной до ул. 22-го Декабря);

- ВРК (ул. Граничная, д. 236 – ул. Полярная).

Административные здания по адресам:

- ул. Граничная, д. 244а.