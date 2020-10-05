Сбросы черной жижи в Иртыш в Омске проверит прокуратура

Черная вода стекала прямо в Иртыш мощным потоком. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром в соцсетях появилось видео о том, что в Иртыш течет сильный поток странной темной воды. Автор поста не сообщал, ощущал ли какие-то запахи от воды или наблюдал ли масляные пятно, но омичи в комментариях не верили в безопасность таких сборосов. В прочем, некоторые предположили, что поток грязной воды образовался из-за углубления дна.

В прокуратуре Омской области заявили о начале проверки по факту сбросов в реку.

- В ходе проверки органами прокуратуры будут приняты меры по установлению лиц, осуществивших слив жидкости в реку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве.

В минприроды ситуацию по-прежнему не комментируют.