«Крик души, у нас очень холодно!»: Омичка пожаловалась, что в их доме до сих пор нет отопления

Омичи продолжают мерзнуть в своих квартирах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прошло уже почти две недели с начала отопительного сезона в Омске. В большинстве домов уже давно тепло. Однако, как выяснилось, до сих пор остаются омичи, которые продолжают мерзнуть в своих квартирах. Напомним, сегодня, 5 октября, в регионе выпал первый снег, температура по ночам уже опускается ниже нуля. И в обозримом будущем потепления не ожидается.

– Крик души! – пишет в соцсетях омичка Алена Филиппова. – Живем на улице Завертяева, 18/1. Не знаем, куда обратиться. Сил нет уже бороться. На улице уже холодает до минуса, а отопления нет. Скоро зима, а дома ужасно холодно. Вода еле горячая бежит, полотенечник в ванной и то еле теплый. Дети и родители простывают. Дом к отопительному сезону готов. Во многих подъездах есть и отопление, и нормальная горячая вода! Звонили в «Тепловую компанию». Там ни на какие вопросы не отвечают. Подскажите, что нам делать!

Комментаторы под этим постом рекомендуют обратиться в управляющую компанию. Ресурсники к этой ситуации, судя по всему, не причастны.